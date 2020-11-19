В РФ вновь побит рекорд по случаям COVID-19

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России снова выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки — 24 318 случаев. Общее число заразившихся с начала эпидемии возросло до 2 039 926 человек. Об этом 20 ноября сообщает оперативный штаб.

Новый максимум по заражениям установлен в Москве — 6 902 случаев за сутки. Предыдущий рекорд в 6 897 случаев был 9 ноября.

Кроме того, за последние сутки в столице умерло рекордное число зараженных COVID-19 — 77 человек. Предыдущий рекорд — 75 летальных случаев за день — зафиксировали 15 ноября.

В четверг, 19 ноября, число зараженных за сутки впервые превысило планку в 23 тысячи.