В России в течение суток зарегистрировано 23 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии подтверждено 2 015 608 случаев COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне в стране было выявлено 20 985 случаев COVID-19.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране около 5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал глав российских регионов не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.