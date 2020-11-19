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В России за сутки выявлено более 23 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В России в течение суток зарегистрировано 23 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии подтверждено 2 015 608 случаев COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне в стране было выявлено 20 985 случаев COVID-19.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране около 5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
Число заболевших COVID-19 во Франции превысило два миллиона
Президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал глав российских регионов не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.
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Общество , Видео , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Сергей Колесников , Госдума , РАН
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