В Гидрометцентре рассказали о погоде на декабрь

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По данным завлабораторией выше нормы температура воздуха ожидается практически на всей европейской территории России, на Урале, в Сибири, включая Красноярский край.

В пределах нормы погода будет на Камчатке, в Магаданской области, восточной половине Якутии, в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.

На севере, в Ленинградской области, в автономных округах Западной Сибири, на Среднем Урале и части Красноярского края (на юге Эвенкии), в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Чукотке, севере Камчатки ожидается больше нормы осадков.

Меньше нормы будет на юге европейской территории, южнее Рязани и Саратова, в Крыму и на Северном Кавказе.

Температура в Москве будет выше климатической нормы примерно на 1 °C.

31 декабря ночью — предположительно -5…-10 °C, днём — около -5 °C.

К концу года снежный покров достигнет 19 см.

В северной части Сибири ночью — до -40 °C.