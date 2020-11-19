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В Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на декабрь 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Гидрометцентре рассказали о погоде на декабрь
Фото: РИА Новости
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о прогнозе погоды на декабрь.
Об этом сообщает «Российская газета».
По данным завлабораторией выше нормы температура воздуха ожидается практически на всей европейской территории России, на Урале, в Сибири, включая Красноярский край.
В пределах нормы погода будет на Камчатке, в Магаданской области, восточной половине Якутии, в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области.
На севере, в Ленинградской области, в автономных округах Западной Сибири, на Среднем Урале и части Красноярского края (на юге Эвенкии), в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине, Чукотке, севере Камчатки ожидается больше нормы осадков.
Меньше нормы будет на юге европейской территории, южнее Рязани и Саратова, в Крыму и на Северном Кавказе.
Температура в Москве будет выше климатической нормы примерно на 1 °C.
31 декабря ночью — предположительно -5…-10 °C, днём — около -5 °C.
К концу года снежный покров достигнет 19 см.
В северной части Сибири ночью — до -40 °C.
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Общество , Погода , Людмила Паршина , Москва
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