Спрогнозирован спад заболеваемости COVID в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал начало спада заболеваемости коронавирусом в России . Об этом он рассказал РИА Новости

По его словам, заболеваемость почти во всех регионах начнет уменьшаться уже в конце ноября. При этом в таких регионах, как Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская область, Карелия, Псковская область и Чеченская Республика наблюдается тяжелая ситуация. Специалист считает, что эти регионы преодолеют плато позже остальных.

Тавадян также отметил, что наиболее благоприятная ситуация с распространением заболевания в Еврейской автономной области и Севастополе.