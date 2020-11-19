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Появилось видео соглашения газификации Подмосковья 

Вадим Дроздов 1 час назад
Все Подмосковье будет газифицировано на 99,6%. Соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 18 ноября 2020 года. Согласно этой программе газификация будет проведена в период с 2021 по 2025 годы. По программе газификации будет подключен 1091 населенный пункт Подмосковья, в которых проживает 403 200 человек.
«99,6% — это один из самых высоких показателей в стране. Здесь я хотел бы отметить вклад администрации Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева в той работе, которую мы с вами ведем в течение последних лет", — сказал Миллер.
Общество , Видео , Алексей Миллер , Андрей Воробьев , Газпром , Правительство московской области
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