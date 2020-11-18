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Видео «горячих» танцев дочери Пескова появилось в сети 

Вероника Полынина 1 час назад
Видео «горячих» танцев дочери Пескова появилось в сети
Фото: Elizaveta Peskova/instagram.com
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в «сторис» Instagram видео зажигательных танцев с подругой.
На видео Лиза Пескова делает несколько страстных телодвижений в танцевальной студии. В следующей истории Елизавета объясняет, что занималась танцами с шести лет, а ее мама Екатерина Солоцинская потеряла жесткий диск, на котором хранились видеозаписи ее выступлений.
Кадр из видео
Ранее Елизавета уже рассказывала, что в детстве занималась бальными и латиноамериканскими танцами, и обещала осенью возобновить тренировки.
В конце сентября, как сообщал «Рамблер», стало известно, что проект Лизы Песковой Visit Moscow получил 16,5 млн рублей от мэрии Москвы на пиар в социальных сетях. Компания «Муви парк», где Пескова работает арт-директором, заключила контракт на эту сумму с «Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы». В августе Елизавета Пескова зарегистрировала компанию «Лиза и Саша» по производству одежды.
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Комментарии 18
Общество , Дмитрий Песков , Елизавета Пескова , Екатерина Солоцинская , Правительство Москвы
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