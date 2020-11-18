Видео «горячих» танцев дочери Пескова появилось в сети 

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На видео Лиза Пескова делает несколько страстных телодвижений в танцевальной студии. В следующей истории Елизавета объясняет, что занималась танцами с шести лет, а ее мама Екатерина Солоцинская потеряла жесткий диск, на котором хранились видеозаписи ее выступлений.

Кадр из видео

Ранее Елизавета уже рассказывала, что в детстве занималась бальными и латиноамериканскими танцами, и обещала осенью возобновить тренировки.