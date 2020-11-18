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Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее книге

Вероника Полынина
1 час назад
Главный редактор RT Маргарита Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее книге «Черные глаза».
Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее книге
Фото: ТАССТАСС
Пользователь Twitter c ником George Constanza опубликовал некий отрывок текста, назвав его цитатой из сборника рассказов «Черные глаза» авторства Маргариты Симоньян.
Главред RT опубликовала скриншот поста в своем Twitter, заявив:
«Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности».
Симоньян вызвала автора фейка на дуэль в виде диктанта по русскому языку. В случае отказа журналистка пригрозила написать заявление в полицию.
«1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА. 2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела», - назвала свои условия журналистка.
Как сообщал «Рамблер», "Черные глаза" - это первый сборник рассказов Маргариты Симоньян. Презентация книги состоялась в ноябре 2019 года.
Общество,Маргарита Симоньян,
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