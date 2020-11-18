Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее книге

1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову (https://t.co/jQTPje3vJP), больному СМА.



2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 18, 2020