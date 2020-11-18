Симоньян вызвала на дуэль автора фейка о ее книге

«Разумеется, ничего подобного я никогда не писала и не могла написать, поскольку трепетно отношусь к родному языку и никогда не давала поводов упрекнуть меня в безграмотности».
«1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову, больному СМА. 2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела», - назвала свои условия журналистка.
1. Мы с вами пишем диктант по русскому языку, и тот, кто сделает больше ошибок, перечислит миллион рублей маленькому Саше Мурашову (https://t.co/jQTPje3vJP), больному СМА.
2. Я пишу заявление в полицию, и вы становитесь фигурантом уголовного дела.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 18, 2020