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Прощание с Виктюком пройдет 20 ноября в его театре 

Газета.Ru 1 час назад
Прощание с народным артистом России Романом Виктюком будет проходить 20 ноября в его театре, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе учреждения. Гражданская панихида пройдет в открытом формате.
Ранее сообщалось, что похоронить Виктюка родные планируют на Украине. Роман Виктюк скончался в Москве 17 ноября в возрасте 84 лет. У него была диагностирована коронавирусная инфекция, причиной смерти стала тромбоэмболия. За свою карьеру режиссер поставил более 250 спектаклей в театрах России и мира.
В 1988 году в "Сатириконе" он представил свой легендарный спектакль "Служанки", в котором все роли были отданы мужчинам. Знаменитый театр Романа Виктюка был открыт в 1996 году, но фактически он начал работу несколькими годами ранее.
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Общество , Видео , Роман Виктюк , РИА Новости
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