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Война из-за Крыма: раскрыто пророчество Мессинга для РФ 

Вероника Полынина 45 минут назад
Вольф Мессинг предсказал начало продолжительного внешнеполитического конфликта из-за «клочка земли» у южных границ России, утверждает портал «Весь Искитим».
Пророчества Мессинга долгое время оставались загадкой даже для него самого, пока в 2014 году не стало ясно, что «клочок земли» — это Крым, после присоединения которого отношения России с Западом надолго испортились.
Назван настоящий предатель Крыма
В предсказании якобы говорилось, что конфликт всячески будут раздувать соседние страны. Происходящее затронет не только наше государство, напряженная внешне— и внутриполитическая обстановка будет сохраняться на протяжении как минимум 5 лет.
Как утверждает издание, Мессинг также предсказывал, что после присоединения Крыма европейские страны и Америка создадут для России тяжелые экономические условия. Он упомянул, что ситуация приведет к постепенному росту производства и уровня жизни, однако улучшений не стоит ждать раньше конца первой четверти XXI века.
Кроме того, Мессинг упоминал о взаимосвязи экономики и вирусного заболевания, которое заставит руководство страны пойти на непредвиденные меры. Не исключено, что речь шла как раз о разразившейся в 2020 году коронавирусной инфекции. Он также предсказывал рост уровня бедности в 2020-2023 годах.
Вольф Мессинг (1899 — 1974), как сообщал «Рамблер», — советский эстрадный артист, менталист. О том, были ли у Мессинга сверхъестественные способности, до сих пор идут споры.
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Общество , Видео , Вольф Мессинг
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