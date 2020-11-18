Почему россияне стали больше выпивать

Неопределенность будущего, проблемы на работе, конфликты в отношениях и страх заболеть — все это создает дополнительный стресс в условиях пандемии, уверены психиатры. В связи с этим люди стали больше интересоваться выпивкой — спрос на самогонные аппараты в России за прошедшие месяцы 2020 года вырос в 13 раз, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Психиатры-наркологи рассказали "Газете.Ru", как вовремя отследить проблемы с алкоголем и эффективно предотвратить развитие зависимости.

Во время пандемии коронавируса в России значительно увеличился спрос на самогонные аппараты, сообщили в исследовательской компания Nielsen.

По ее данным, продажи начали расти в конце апреля, а их пик пришелся на конец июня. В августе же интерес к самогонным аппаратам стабилизировался, а в октябре, как раз когда резко начало расти число выявленных случаев COVID-19, Nielsen зафиксировали новый всплеск продаж. Конкретные цифры компания не указала, однако уточнила, что речь идет о продажах в крупнейших розничных сетях.

Вместе с тем в интернет-магазине Ozon сообщили, что спрос на самогонные аппараты за десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Также с 1 октября по 15 ноября пользователи интернет-магазина Wildberries активно покупали товары для приготовления домашних настоек: продажи сахара выросли в пять раз по сравнению с теми же датами прошлого года, дрожжей — в 42 раза, спиртометров — в 19 раз, травяных сборов и бутылок для хранения напитков — в восемь раз.

В одном из магазинов, который занимается производством и торговлей самогонных аппаратов, изданию РБК также подтвердили большой спрос на их товар. В октябре-ноябре этого года продажи выросли примерно на 20%, в сравнении с тем же периодом в 2019 году.

Более того, в сентябре 2020 общественное движение по формированию здорового образа жизни населения «Стройная Россия» провело опрос, в ходе которого 58% россиян заявили, что во время пандемии стали больше выпивать.

Как объяснил «Газете.Ru» психиатр Григорий Ненашев, такое поведение в психотерапии называется «дистрактором».

«Это поведение, уводящее от тревожных мыслей и иного дискомфорта. По сути, на этом понятии и построена психотерапия зависимостей», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что любая зависимость нужна человеку для того, что отвлечься от того, что он чувствует. «И если во время работы людям обычно не до рефлексии, то во время пандемии многие остались дома, где ничто не отвлекает их от переживания своих тревог, снижений настроения и личных комплексов», — уточнил Ненашев.

По его словам, главной причиной повышения тревожности у граждан является не столько потеря работы или переход на «удаленку», сколько большое количество свободного времени, которое обнажает психологические проблемы, на которые раньше не обращали внимания.

«Это свободное время пытаются насытить всякими активностями, помогающими от тревоги отвлечься. И легче всего сделать это деструктивным способом. Кто-то стал больше курить, кто-то больше пить, кто-то играть», — отметил психиатр.

В свою очередь нарколог Артем Барышев уточнил, что главными триггерами беспокойства во время пандемии стали страх за непредсказуемое будущее и напряжение в бытовой сфере. «Люди беспокоятся, что мир уже не будет прежним, что кругом заговор, что до сих пор нет эффективного метода лечения ковида или что нечем платить кредиты. Кроме того, учащаются конфликты в быту, идет разлад с супругами», — пояснил медик.

Он добавил, что свою роль играет и устранение во время пандемии сдерживающих факторов. «Так, человек думает: „Я сижу дома, и кроме моей семьи меня пьяным никто не увидит“, „Мне не надо просыпаться рано на работу и быть свежим пять дней в неделю“ или „Могу себе позволить“, — уточнил Барышев.

Нарколог Гузель Гилязева между тем отметила, что рост спроса на самогонные аппараты еще не означает, что люди стали больше пить.

»Ведь их приобретают и те, кто раньше отдыхали в барах и ресторанах, а теперь просто предпочитает выпивать дома из-за роста заболеваемости ковидом», — сказала врач.

Тем не менее она не отрицает, что в стрессовых условиях пандемии многие увеличили объем потребление алкоголя.

«Большинство людей были просто оказались не готовы к таким условиям — начиная от финансовой стороны и заканчивая психологическими сложностями, с которыми они столкнулись», — заметила Гилязева.

Также нарколог не исключает, что некоторые россияне могли поверить в идею, что алкоголь помогает в профилактике коронавируса.

«Другие же не знают, как еще можно проводить досуг, пьют чтобы «скрасить быт», алкоголь выступает как доступный праздник», — добавила специалист.

По ее словам, чтобы избежать формирования алкогольной зависимости, нужно написать список того, чем можно заняться, кроме выпивки.

«Заменить ее можно на прогулку, физическую активность, встречу с друзьями — в том числе в онлайн-формате. Спросить себя: если ли у меня хобби? Что бы это могло быть? Отвлечься важно всегда — может, сейчас самое время подумать о таком занятии?», — заключила нарколог.

В то же время Артем Барышев посоветовал россиянам вести дневник, где они будут учитывать количество и крепость всех потребляемых алкогольных напитков. «Это поможет не пропустить момент, когда количество алкоголя в жизни стало увеличиваться», — пояснил нарколог.

Кроме того, имеет смысл оценить количество потребляемого алкоголя при помощи теста AUDIT, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения , уверен врач.

Вместе с тем для самостоятельного снижения стресса в домашних условиях лучше всего подходят практики саморегуляции и медитации, а также физические упражнения, заключил Барышев.