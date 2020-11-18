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Мурашко рассказал о нагрузке на скорую помощь 

RT на русском и ещё 1 24 минуты назад
Мурашко рассказал о нагрузке на скорую помощь
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ
Глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании у президента России Владимира Путина рассказал о нагрузке на скорую помощь.

«Это позволяет облегчить и работу скорой помощи, потому что по некоторым регионам нагрузка возрастала в пиковые дни до двух раз, в частности, например, в Пермской области количество вызовов с установленным диагнозом «пневмония» возросло на скорой помощи в девять раз, поэтому именно использование неотложной помощи и управление маршрутизацией автотранспортными ресурсами всеми — это как раз сегодня одна из самых значимых задач для здравоохранения», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявили 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 991 998 пациентов с COVID-19.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.
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Комментарии
Общество , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Сергей Колесников , Минздрав РФ , Госдума , РАН , РИА Новости
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