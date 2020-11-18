Мурашко рассказал о нагрузке на скорую помощь 

«Это позволяет облегчить и работу скорой помощи, потому что по некоторым регионам нагрузка возрастала в пиковые дни до двух раз, в частности, например, в Пермской области количество вызовов с установленным диагнозом «пневмония» возросло на скорой помощи в девять раз, поэтому именно использование неотложной помощи и управление маршрутизацией автотранспортными ресурсами всеми — это как раз сегодня одна из самых значимых задач для здравоохранения», — цитирует РИА Новости Мурашко.