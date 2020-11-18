Решена судьба дачной амнистии 

Дачная амнистия продлена на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

Дачная амнистия, как сообщал «Рамблер», — упрощение порядка оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства без необходимых или не соответствующих законодательству документов.

Она была введена в 2006 году и продлевалась в 2009, 2015 и 2019 годах. В последний раз амнистия была продлена на два года — до 1 марта 2021-го. После наступления этой даты дачникам пришлось бы уведомлять орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, о начале и завершении строительства объектов и дожидаться согласования им параметров дома и направления документов в Росреестр для оформления прав.

Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Его соавтор депутат Павел Крашенинников рассказал, что со времени объявления дачной амнистии граждане оформили в упрощенном порядке права почти на 14 миллионов объектов недвижимости, в том числе примерно на миллион после последнего ее продления.

Он отметил, что непродление амнистии привело бы к тому, что большое число граждан, не оформивших права на дачную недвижимость, оказалось бы в сложной ситуации, усугубляемой непростой эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.