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Решена судьба дачной амнистии 

Артём Кульша 53 минуты назад
Решена судьба дачной амнистии
Фото: РИА Новости
Дачная амнистия продлена на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.
Дачная амнистия, как сообщал «Рамблер», — упрощение порядка оформления прав на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства без необходимых или не соответствующих законодательству документов.
Она была введена в 2006 году и продлевалась в 2009, 2015 и 2019 годах. В последний раз амнистия была продлена на два года — до 1 марта 2021-го. После наступления этой даты дачникам пришлось бы уведомлять орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, о начале и завершении строительства объектов и дожидаться согласования им параметров дома и направления документов в Росреестр для оформления прав.
Сегодня Госдума приняла в окончательном чтении закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Его соавтор депутат Павел Крашенинников рассказал, что со времени объявления дачной амнистии граждане оформили в упрощенном порядке права почти на 14 миллионов объектов недвижимости, в том числе примерно на миллион после последнего ее продления.
Он отметил, что непродление амнистии привело бы к тому, что большое число граждан, не оформивших права на дачную недвижимость, оказалось бы в сложной ситуации, усугубляемой непростой эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Комментарии
Общество , Павел Крашенинников , Госдума , Росреестр
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