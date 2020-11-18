Сочи может стать пунктом пропуска по электронной визе 

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Пересекать российскую границу по электронной визе можно будет через Сочи , сообщает ТАСС. Такое предложение запротоколировано по итогам заседания специальной комиссии, в которую вошли представители профильных ведомств и органы исполвласти.

Также предлагается помимо Сочи предоставить такую возможность на границе во Владивостоке.

Напомним, со следующего года граждане 52 стран смогут получить электронную визу на въезд в Россию.

Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что глава Сочи обратился к туристам и гостям курорта в связи с пандемической ситуацией.