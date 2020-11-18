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Сочи может стать пунктом пропуска по электронной визе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Сочи может стать пунктом пропуска по электронной визе
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пересекать российскую границу по электронной визе можно будет через Сочи, сообщает ТАСС. Такое предложение запротоколировано по итогам заседания специальной комиссии, в которую вошли представители профильных ведомств и органы исполвласти.
Также предлагается помимо Сочи предоставить такую возможность на границе во Владивостоке.
Напомним, со следующего года граждане 52 стран смогут получить электронную визу на въезд в Россию.
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Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что глава Сочи обратился к туристам и гостям курорта в связи с пандемической ситуацией.
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Общество , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Краснодарский Край , Приморский Край , Сочи
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