Сочи может стать пунктом пропуска по электронной визе 

Пересекать российскую границу по электронной визе можно будет через Сочи, сообщает ТАСС. Такое предложение запротоколировано по итогам заседания специальной комиссии, в которую вошли представители профильных ведомств и органы исполвласти.
Также предлагается помимо Сочи предоставить такую возможность на границе во Владивостоке.
Напомним, со следующего года граждане 52 стран смогут получить электронную визу на въезд в Россию.
Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что глава Сочи обратился к туристам и гостям курорта в связи с пандемической ситуацией.