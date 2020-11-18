Голикова рассказала о профилактике COVID в регионах

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Режим дезинфекции в общественных местах сейчас усилен в 80 из 85 регионов России , сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"В 80 регионах усилен режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси, местах общественного пользования", — сказала вице-премьер.

Масочный режим

Масочный режим введен на сегодняшний день во всех 85 субъектах РФ, сообщила Голикова.

"На сегодняшний день масочный режим введен во всех регионах страны", — сказала вице-премьер.

Школы на карантине

На карантин из-за коронавируса в России в настоящее время закрыты 29 школ, сообщила Голикова.

"В 42 регионах сейчас продлены или идут школьные каникулы, 29 школ закрыты на карантин, около 91 тыс. школьников переведены на дистанционное обучение", — сказала Голикова.

Она напомнила, что в стране на сегодняшний день насчитывается 16,8 млн школьников.

Студенты на удаленке

Больше половины студентов российских вузов переведены на дистанционное обучение, сообщила Голикова.

"Полностью переведены на дистанционную форму обучения 2,2 млн человек — это 54,6% контингента обучающихся. Один миллион переведен на частичное дистанционное обучение", — сказала Голикова.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России с начала октября увеличился в 2,5 раза.