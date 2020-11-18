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Россияне стали чаще называть собак в честь Дональда Трампа 

Мир24 и ещё 1 33 минуты назад
Россияне стали чаще называть собак в честь Трампа
Фото: depositphotos.com
Среди политиков, имена которых россияне дают своим собакам, самым популярным стал президент США Дональда Трамп. Его именем названы 72 питомца. При этом чаще всего это немецкие овчарки, чихуахуа и немецкие шпицы, сообщает РИА «Новости».
В Российской кинологической федерации (РКФ) привели информацию из единой родословной книги, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.
Вторую строчку по популярности занял Обама. В честь 44-го президента США обычно называют чихуаухуа. Кроме того, в России живут 13 четвероногих Меркель, десять Ельциных, три Макрона и по два Сталина и Брежнева.
По словам главы РКФ Владимира Голубева, как правило, хозяева питомцев вдохновляются героями фильмов, любимыми артистами или спортивными клубами.

«Случается, что имя и ассоциация с известным правителем как нельзя лучше описывает характер и подходит собаке. В любом случае стоит останавливаться на таком имени, которое полностью подойдет собаке, будет благозвучным и легким для воспроизведения», — считает Голубев.

Напомним, в июле Российская кинологическая федерация (РКФ) заявила, что самой популярной кличкой для собаки в России стало имя Оскар.
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Комментарии
Общество , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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