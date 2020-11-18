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Миниатюрная красотка бросает вызов 

Александр Котлеткин 1 час назад
Луана Пинейро из Бразилии может стать новой королевой минимального веса UFC. Об этом сообщает Чемпионат.com.
Девушка выносит оппоненток нокаутами и мечтает затмить легендарную Ронду Роузи. Пинейро пришла в смешанные единоборства из дзюдо, где добилась больших успехов. Сначала Луана билась в бразильских лигах, затем дебютировала в ближневосточной Brave CF. Достигнув рекорда в 7 побед в 8 встречах в ММА, девушка решила задаться новой целью и попасть в UFC.
«Дзюдо всегда было моей сущностью. Не только как для спортсмена, но и как для человека. Это философия. Я всегда извлекала уроки из работы на матах. Я перешла в другой вид спорта, но моя мечта всё та же — доминировать и быть лучшей», — заявила девушка после перехода в ММА.
Луана Пинейро обладает великолепным мастерством, яркой внешностью и достаточно лёгким характером. У нее есть все, чтобы бросить вызов сильнейшим.
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Общество , Фото
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