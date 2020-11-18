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«Расстреляют, как в тире": Соловьев предрек крах НАТО

Артём Кульша
17 минут назад
Россия расстреляет флот НАТО в Черном море, как в тире. Об этом, как сообщает News.ru, заявил журналист Владимир Соловьев.
«Флот НАТО расстреляют, как в тире»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
15 ноября, как сообщал «Рамблер», в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. Согласно предварительным данным, его выиграла оппозиционерка Майя Санду — 57,7% голосов против 42,2% у действующего главы государства Игоря Додона.
На днях в эфире телеканала «Россия» военный эксперт Иван Коновалов назвал Румынию спящей ячейкой Североатлантического альянса и заявил о причастности НАТО к победе Санду и наличии у блока планов на Черное море. По его мнению, альянс ставит перед Румынией задачу перекрыть небо над Черным морем, тем самым обеспечив переброску войск НАТО в Грузию — плацдарм блока.
«Для чего зайдет (в Черное море. — Прим. ред.) флот НАТО? Чтобы погибнуть? Они зайдут, и их расстреляют, как в тире, потому что есть Крым», — заявил на это Соловьев.
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