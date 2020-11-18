Норкин рассказал неприглядную правду о 90-х 

В пример Норкин привел ситуацию с Евгением Примаковым . Когда его назначили на должность премьер-министра, в отношении Бориса Березовского было возбуждено несколько уголовных дел. Олигарх решил сместить нового главу правительства. Через поставное лицо в виде Киа Джурабчиана Березовский купил издание «Коммерсант», на страницах которого впоследствии была напечатана статья, порочащая Примакова.

Позже олигарху удалось сформировать негативное мнение о Примакове у Бориса Ельцина: якобы глава кабимина являлся инициатором вынесения импичмента президенту и сам намеревается встать у руля страны после выборов 2000 года.

«План удался, и Евгения Примакова лишили должности», — написал Норкин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», политологи пришли к выводу, что окружение первого президента России Бориса Ельцина из числа олигархов и отставных политиков, которое именуется «Семьей», анонсировало свое возвращение в большую политику. Предприниматель Олег Дерипаска выступил на третьем Столыпинском форуме в Москве. В своей речи предприниматель резко осудил бюджетную политику федеральных властей: в частности, аккумулирование всех денег в Москве, подчеркнув, что «люди в регионах могут жить в три раза лучше», чем сейчас.

При этом миллиардер предложил перенести столицу России в другой город, чтобы "страна могла развиваться". Комментируя громкое заявление, аналитик Дмитрий Журавлев напомнил, что Дерипаска ранее был женат на дочери зятя Бориса Ельцина. Однако после развода, отмечает эксперт «Семья» первого президента России продолжает на него влиять. С выводом коллеги согласился директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков