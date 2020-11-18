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«Расстреляют, как в тире»: Соловьёв предрёк крах флота НАТО в Чёрном море 

News.ru 26 минут назад
«Расстреляют, как в тире»: Соловьёв предрёк крах НАТО
Фото: РИА Новости
Россия уничтожит флот НАТО в Чёрном море в случае вооружённого конфликта с Североатлантическим альянсом. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв.
Предположение он сделал в эфире телеканала «Россия 1» в ответ на высказывание участника передачи эксперта Ивана Коновалова. Тот связал рост напряжённости на Кавказе и победу прозападного политика Майи Санду на президентских выборах в Молдавии с происками НАТО и их планами на Чёрное море, передают argumenti.ru.
Аналитик также назвал Румынию «спящей ячейкой» военно-политического блока. Власти страны не делают открытых антироссийских заявлений, однако их шаги, в том числе в Чёрном море, говорят о враждебности Бухареста по отношению к Москве. Задача Румынии — перекрыть небо над Чёрным морем и обеспечить переброску войск в Грузию, которая остаётся плацдармом Альянса, отметил Коновалов.
"Их просто изнасиловали"
Однако, по мнению Соловьёва, НАТО не сможет добиться превосходства над Россией в этом стратегически важном регионе. Флот противника в Чёрном море будет уничтожен силами, дислоцированными на территории Крымского полуострова, считает он.

Для чего зайдёт флот НАТО? Чтобы погибнуть? Они зайдут, и их расстреляют, как в тире, потому что есть Крым, — сказал телеведущий.

Соловьёв напомнил, что вопрос Румынии закрыт благодаря Приднестровью, «где 400 миротворцев в любой момент превращаются в базу». Что касается Грузии, то её могут «привести в чувство» Абхазия и Южная Осетия. Есть российская военная база в Армении. Теперь миротворцы РФ присутствуют и в Нагорном Карабахе, напомнил репортёр.
Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Познер раскритиковал размещение войск НАТО в странах, расположенных рядом с Россией. Он заявил, что считает опасения властей РФ на этот счёт обоснованными, а действия Североатлантического альянса охарактеризовал фразой «тупость Запада». По его словам, Москва может рассматривать наличие военнослужащих в приграничных странах как экзистенциальную угрозу.
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Общество , Иван Коновалов , Владимир Познер , Владимир Соловьев , НАТО , газета "Аргументы недели"
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