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Произведены первые 15 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» 

Свободная пресса 1 час назад
Произведены первые тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: РИА Новости
Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» уже выпустили 15 тысяч доз с помощью собственного производства. Об этом рассказали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ГНЦ ВБ «Вектор»).
Как сообщает газета «Известия», индустриальный партнер для дальнейшего производства пока не определен. Сейчас ведутся переговоры. Как отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, чтобы закончить последнюю фазу испытаний «ЭпиВакКороны», нужны 30 тысяч доз вакцины.

«По правилам, в третьей фазе должно быть задействовано 40 тысяч волонтеров, из которых 10 тысяч получат плацебо и 30 тысяч — вакцину. Произведена половина того, что нужно», — отметил эксперт.

Впрочем, если в «Векторе» уже сумели произвести 15 тысяч, то сумеют и вдвое больше, уверен специалист. Однако понятно, что для масштабирования центру нужен альянс с фармацевтическим гигантом.
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