Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Медик спрогнозировал стабилизацию ситуации по COVID-19 в РФ 

News.ru 1 час назад
Спрогнозирована стабилизация ситуации по COVID в РФ
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ может стабилизироваться через месяц или полтора, считает главный врач одного из медцентров Евгений Тимаков. Он добавил, что перелом уже наблюдается в Москве.

К концу февраля [2021 года] уже будет снижение [числа выявляемых случаев заражения COVID-19], на постоянном уровне количество заболевших до лета будет где-то 5–7 тысяч [в сутки] точно, — рассказал эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, положение в РФ не катастрофическое, однако в некоторых субъектах наблюдается нехватка медиков и ресурсов, считает Тимаков.

Если мы будем говорить о мегаполисе, о Москве, например, то здесь есть и места, и врачи, строго отслеживаются все контакты заболевших. Если мы отойдём чуть подальше от Москвы, то ничего этого, к сожалению, уже нет, — резюмировал главврач.

В столице за минувшие сутки от коронавируса излечились 5503 человека. Общее число выздоровевших в городе с начала пандемии составило 382 тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Накануне стало известно о смерти от COVID-19 ещё 76 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония. Общее число умерших в столице превысило 8 тысяч, писал NEWS.ru.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
News.ru: последние новости
Джигарханяна похоронили в гробу итальянских мастеров за 400 тысяч Джигарханяна похоронили в гробу итальянских мастеров за 400 тысяч «Расстреляют, как в тире»: Соловьёв предрёк крах флота НАТО в Чёрном море «Расстреляют, как в тире»: Соловьёв предрёк крах флота НАТО в Чёрном море Диетолог рассказал, когда опасно пить кофе Диетолог рассказал, когда опасно пить кофе
Комментарии
Общество , Евгений Тимаков , Эхо Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
00:34
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
В мире Общество
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
00:12
«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
00:51
Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио
Происшествия
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
00:29
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение