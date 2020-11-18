Раскрыта причина смерти Виктюка 

Трагичную новость журналистам сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка. Собеседник агентства пояснил, что режиссер ушел из жизни 17 ноября. Ему было 84 года.

«Экспресс-газета» отмечает , что в конце октября Виктюка госпитализировали в столичную клинику с заражением коронавирусом. Изначально состояние режиссера оценивалось как средней степени тяжести. Его родственники до последнего рассчитывали на благополучный исход, тем более, что впоследствии Виктюка перевели из реанимации в военный госпиталь. Однако в палате стационара его самочувствие резко ухудшилось. Смерть режиссера журналисты назвали «скоропостижной».

До того, как Виктюк заразился коронавирусом, он пережил несколько инсультов. Считается, что COVID-19 усугубил его состояние и привет к фатальному исходу.