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Раскрыта причина смерти Виктюка 

Павел Тиунов 1 час назад
Раскрыта причина смерти Виктюка
Фото: ТАСС
Народный артист России, режиссер Роман Виктюк скончался в столичной больнице, сообщает ТАСС. В октябре его госпитализировали с COVID-19.
Трагичную новость журналистам сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка. Собеседник агентства пояснил, что режиссер ушел из жизни 17 ноября. Ему было 84 года.
«Экспресс-газета» отмечает, что в конце октября Виктюка госпитализировали в столичную клинику с заражением коронавирусом. Изначально состояние режиссера оценивалось как средней степени тяжести. Его родственники до последнего рассчитывали на благополучный исход, тем более, что впоследствии Виктюка перевели из реанимации в военный госпиталь. Однако в палате стационара его самочувствие резко ухудшилось. Смерть режиссера журналисты назвали «скоропостижной».
До того, как Виктюк заразился коронавирусом, он пережил несколько инсультов. Считается, что COVID-19 усугубил его состояние и привет к фатальному исходу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве от коронавируса скончался адвокат Александр Каплан, который прославился участием в деле о краже имущества Анатолия Чубайса. Он представлял интересы обвиняемого в преступлении экс-члена политсовета партии «Парнас» Мусы Садаева. В 2017 году Чубайс заявил, что из жилого комплекса в поселке Переделкино в Одинцовском районе было похищено имущества на 3 миллиарда долларов. Впоследствии сумма ущерба снизилась до 70 миллионов. В настоящее время дело находится в прокуратуре. Каплан скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекции. Известно, что его супруга продолжает бороться с COVID-19 в одной из столичных клиник.
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Комментарии
Общество , Александр Каплан , Анатолий Чубайс , Муса Садаев , Роман Виктюк , Генпрокуратура РФ , РПР-Парнас , Экспресс-газета , ИТАР-ТАСС
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