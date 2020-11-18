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Джигарханяна похоронили в гробу итальянских мастеров за 400 тысяч 

News.ru 23 минуты назад
Все расходы по похоронам актёра и режиссёра Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище взял на себя Московский драматический театр, которым он руководил. Гроб заказывали у итальянских мастеров, он обошёлся в 400 тысяч рублей.
Лакированная двухкрышечная домовина была изготовлена из дорогих сортов дерева. Внутри её отделали бархатом и атласом, сообщают «Невские новости».
Издание отмечает, что подобные гробы выглядят респектабельно, поскольку при их изготовлении мастера уделяют внимание обработке дерева и деталям домовины. В частности, на ручках изображаются затейливые узоры.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская попрощалась с актёром, опубликовав последнее видео с его участием. Также женщина поделилась с подписчиками своим горем и эмоциями. На похоронах актёра экс-супруга не была, чтобы не давать врагам злословить на её счёт. Весь день 17 ноября, когда шли похороны, пианистка хранила молчание.
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Общество , Видео , Армен Джигарханян
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