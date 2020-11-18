Описаны угрозы неправильного употребления кофе

Неправильное употребление кофе грозит обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом россиян предупредил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в интервью радио Sputnik

Так, при употреблении этого напитка натощак через какое-то время гарантированно наступит обострение гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита. «По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет», — рассказал диетолог.

Кроме того, люди, которые предпочитают пить кофе натощак, скорее всего страдают от неправильного пищевого поведения. У них нет чувства здорового голода, поэтому с утра они не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться, описал проблему Калинчев.

При этом после еды пить кофе можно как угодно и с чем угодно, даже с десертом, добавил врач. «С чем сочетать кофе — с молоком, с заменителями молока, со сладким, с жирным — не принципиально, важно, что человек поел перед этим. От того, что вы выпили кофе с десертом, ожирение не разовьется», — подчеркнул он.

Калинчев подытожил, что здоровому человеку можно пить кофе в любое время, в том числе и на ночь, однако следует иметь в виду, что напиток не всегда тонизирует, и иногда приводит к обратному эффекту.