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Диетолог описал угрозы неправильного употребления кофе 

Lenta.ru и ещё 1 22 минуты назад
Описаны угрозы неправильного употребления кофе
Фото: Martina Katz / Globallookpress.com
Неправильное употребление кофе грозит обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом россиян предупредил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в интервью радио Sputnik.
Так, при употреблении этого напитка натощак через какое-то время гарантированно наступит обострение гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита. «По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет», — рассказал диетолог.
Кроме того, люди, которые предпочитают пить кофе натощак, скорее всего страдают от неправильного пищевого поведения. У них нет чувства здорового голода, поэтому с утра они не хотят есть и выпивают кофе, чтобы взбодриться, описал проблему Калинчев.
При этом после еды пить кофе можно как угодно и с чем угодно, даже с десертом, добавил врач. «С чем сочетать кофе — с молоком, с заменителями молока, со сладким, с жирным — не принципиально, важно, что человек поел перед этим. От того, что вы выпили кофе с десертом, ожирение не разовьется», — подчеркнул он.
Калинчев подытожил, что здоровому человеку можно пить кофе в любое время, в том числе и на ночь, однако следует иметь в виду, что напиток не всегда тонизирует, и иногда приводит к обратному эффекту.
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян раскрыл россиянам безопасное количество кофе, которое можно потреблять за день. Врач порекомендовал выпивать за сутки не более трех чашек кофе, но не перед сном. По его словам, такое количество кофеина стимулирует организм человека и побуждает к действиям.
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Общество , Минздрав РФ , ИА Sputnik
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