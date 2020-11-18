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Появилось видео новой мобильной связи от Хабиба 

Вадим Дроздов 12 минут назад
Хабиб Нурмагомедов запускает нового мобильного оператора, который будет называться Eagle Mobile, что переводится с английского, как "орел". "Орёл" — это прозвище спортсмена. Новый бизнес Хабиба начался с того, что он взял в аренду вышки и прочее необходимое оборудование у других сотовых операторов. Начало работы запланировано на декабрь. Поначалу Eagle Mobile будет доступен в 15 регионах Российской Федерации. Симки можно будет приобрести в обычных розничных магазинах сотовой связи. О том, что Хабиб собирается запустить свой бизнес, стало известно летом этого года, когда он получил долю в компании "Первый мобильный".
Общество , Видео , Хабиб Нурмагомедов
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