Театр «Сфера» отменил показ спектаклей по 15 января

Московский театр «Сфера» отменил показ спектаклей с 18 ноября по 15 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Данные меры были приняты из-за невозможности проката практически всего репертуара без участия ведущих артистов театра, которые входят в категорию граждан старше 65 лет. Все приобретенные билеты на спектакли с 18 ноября по 15 января 2021 года подлежат возврату.