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Театр «Сфера» отменил спектакли с 18 ноября по 15 января 2021 года 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Театр «Сфера» отменил показ спектаклей по 15 января
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
Московский театр «Сфера» отменил показ спектаклей с 18 ноября по 15 января 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
Данные меры были приняты из-за невозможности проката практически всего репертуара без участия ведущих артистов театра, которые входят в категорию граждан старше 65 лет. Все приобретенные билеты на спектакли с 18 ноября по 15 января 2021 года подлежат возврату.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.
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Общество , Сергей Собянин , Москва
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