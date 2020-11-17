Россию ждут «метеокачели»

Юрий Варакин. Ряд российских регионов в ближайшее время ждут «метеокачели», сообщил глава ситуационного центра Росгидромета

«Метеокачели» начнутся с 18–19 ноября, но закончатся достаточно быстро. Варакин пояснил, что приближается «очень глубокий и мощный Скандинавский циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами». В связи с этим ожидаются дожди, температура поднимется до восьми-девяти градусов, передает ТАСС

Как сообщили в Росгидромете, «это касается Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, юга Карелии». Кроме того, влияние циклона почувствуют Новгородская область и северо-запад Тверской, где тоже ожидается повышение температуры. В Москву и Подмосковье «метеокачели» принесут небольшие осадки, облачность.