Названа причина смерти Виктюка 

Режиссер Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет, по предварительным данным, из-за инсульта, сообщают СМИ.

Некоторое время назад Виктюка госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных с коронавирусом, там его состояние ухудшилось, передает Пятый канал

После этого его перевели в реанимацию в военный госпиталь, где он скончался.

Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет.

Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970 — 1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).