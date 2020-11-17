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Названа причина смерти Виктюка 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Режиссер Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет, по предварительным данным, из-за инсульта, сообщают СМИ.
Некоторое время назад Виктюка госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных с коронавирусом, там его состояние ухудшилось, передает Пятый канал.
После этого его перевели в реанимацию в военный госпиталь, где он скончался.
Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет.
Умер Роман Виктюк
Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970 — 1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).
В 1970-х годах ставит спектакли в ведущих московских театрах, среди которых «Царская охота» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Утиная охота» А. Вампилова и «Уроки музыки» Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки». Является основателем Театра Романа Виктюка, котороый объединил артистов из разных театров. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.
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Общество , Видео , Роман Виктюк , Театра им. Моссовета
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