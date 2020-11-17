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В ВОЗ высоко оценили вклад России в борьбу с COVID-19 

Москва24 2 часа назад
В ВОЗ высоко оценили вклад России в борьбу с COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге высоко оценил вклад России в коллективную борьбу с пандемией коронавируса. Специалист отметил, что воодушевлен работой РФ в этом направлении, и заявил, что ей можно гордиться.

"Меня особенно воодушевляет стремление РФ продолжать оказывать поддержку другим государствам — членам в противодействии COVID-19", — приводит РИА Новости слова Клюге.

Он также вспомнил о своем недавнем визите в Россию, во время которого высоко оценил, как в стране организована телемедицина для поддержки мер реагирования на коронавирус. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с летальностью от коронавируса в России. По ее словам, непосредственно в стране этот показатель находится на уровне 1,7%.
За последние сутки в стране выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.
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Общество , Ханс Клюге , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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