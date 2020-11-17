Похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна , который умер 14 ноября в возрасте 85 лет, прошли на Ваганьковском кладбище во вторник. Актера похоронили рядом с дочерью, сообщил ТАСС официальный представитель и друг артиста Артур Согомонян

"Похороны завершились. Армена Борисовича похоронили рядом с дочерью на Ваганьковском кладбище", — сказал Согомонян.

Ранее во вторник в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян, прошла гражданская панихида. Ее посетило свыше ста человек — друзья, коллеги и поклонники артиста. Мероприятие прошло с соблюдением мер санитарной безопасности. Люди старались соблюдать социальную дистанцию и были в масках. Прощание началось в 11:30 и продлилось около 2,5 часов.

Актер театра и кино, режиссер, театральный педагог Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает более 250 ролей. Среди них: штабс-капитан Овечкин в приключенческом фильме "Новые приключения неуловимых", судья Кригс в музыкальной комедии "Здравствуйте, я ваша тетя!", Левон Погосян в киноповести "Когда наступает сентябрь", Горбатый в детективе "Место встречи изменить нельзя", Семен Клайн в трагикомедии "Паспорт", Козюльский в комедии "Ширли-мырли" и многие другие.

На счету артиста множество ролей и в театре. Во время учебы на втором курсе Ереванского художественно-театрального института он поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. Станиславского. Позднее перешел в Московский театр им. Ленинского комсомола, с 1969 года по 1996 год был одним из ведущих артистов Московского академического театра им. Маяковского. 12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

Среди наград артиста — ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орден Почета Армении, премии "Золотая маска", "Золотой орел" и многие другие.