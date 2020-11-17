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Самый большой коронавирусный госпиталь заработал в Подмосковье 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Самый большой COVID-госпиталь заработал в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией открыли на базе торгового центра «Мой Молл» в Раменском городском округе. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
Отмечается, что данный временный госпиталь стал самым большим в Подмосковье. Общая мощность медицинского учреждения составляет порядка 2,2 тысячи коек, каждая из которых оснащена кислородной поддержкой. Первые пациенты уже поступили во временный госпиталь.
В медицинском учреждении имеется 17 инфекционных отделений, реанимация и приемное отделение. Кроме того, здесь расположена лаборатория, где делают все необходимые анализы. В госпитале работает около 550 врачей, сообщает Интерфакс.
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Общество , Интерфакс
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