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СМИ: ночь в вытрезвителе будет стоить от 1,5 тыс. рублей 

Говорит Москва 21 минуту назад
Названа стоимость ночи в вытрезвителе
Фото: РИА Новости
При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ самостоятельно. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Год назад Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении вытрезвителей. Их будут создавать на базе государственно-частного партнёрства. В таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Вступление в силу закона запланировано на 1 января следующего года.
Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. По данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации.
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Общество , Госдума
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