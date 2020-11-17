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Россиянам предложили купить самолет Boeing 757 

Вероника Полынина 25 минут назад
Самолет Boeing 757 выставили на продажу на Avito. Необычное объявление обнаружил телеграм-канал Mash.
Лайнер вместимостью 230 пассажиров ранее принадлежал обанкротившейся авиакомпании VIM Airlines. Машина эксплуатируется с 1992 года, за это время наработка двигателя составила 75 314 часов. Последний ремонт проводился в 2015 году.
Продавец просит за пассажирский лайнер 262 млн рублей.
Последний самолет Boeing 757 был произведен в 2004 году.
Компания «ВИМ-Авиа» была основана в 2002 году. Авиакомпания базировалась в московском аэропорту Домодедово и осуществляла регулярные и чартерные пассажирские перевозки как внутри России, так и на курорты Италии, Испании, Греции, Франции, Финляндии, Австрии, Болгарии, Израиля, Индии, ОАЭ, Шри-Ланки. В 2017 году из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа» прекратила полеты, в 2018 году ее признали банкротом.
Как писал «Рамблер», что сразу после старта официальных продаж в России новых айфонов 12-й серии на сайте Avito появилось более 1000 объявлений о перепродаже со средней наценкой в 10-15 тысяч рублей.
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Общество , Видео , Аэропорт Домодедово
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