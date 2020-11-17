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Эксперт: распространение коронавируса зимой активизируется 

ТАСС 51 минуту назад
Распространение коронавируса зимой активизируется
Фото: РИА Новости
Распространение коронавируса в условиях зимы станет более активным, что характерно для всех вирусных респираторных инфекций, сообщил ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Если летом вирус убивают ультрафиолет и тепло, то зимой он будет дольше оставаться живым на поверхностях. Поэтому все респираторные вирусы вызывают эпидемии именно зимой, и это, к сожалению, обычное дело", — сказал Нетесов.

По его словам, все вирусы в мире, в том числе и коронавирус сохраняют в лабораториях в условиях холода от минус 20 до минус 70 градусов. "А в чисто бытовых условиях на многих поверхностях, таких как поручни лестниц и перил, ручки дверей, вирус в условиях холода будет жить дольше. Дольше он будет жить и в аэрозоли", — отметил ученый.
Он пояснил, что когда люди берутся за предметы, которыми пользуются другие люди, то зимой на руки с этих предметов переносится намного больше живых вирусных частиц, чем летом и осенью.

"Ну и в выдыхаемом воздухе от инфицированных людей присутствует аэрозоль, содержащий в микрокаплях вирус. На морозе вирус в этом аэрозоле инактивируется намного медленнее, чем летом — из-за пониженной его температуры, а распространяется на намного большие расстояния. Поэтому маски полезны и на улице, если человек идет там среди других людей, которые могут быть инфицированы", — сказал ученый.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 971 013 случаев заражения, выздоровели 1 475 904 человека, умер 33 931. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Сергей Нетесов , РАН , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Новосибирск , Новосибирская Область
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