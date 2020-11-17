Распространение коронавируса зимой активизируется

Сергей Нетесов. Распространение коронавируса в условиях зимы станет более активным, что характерно для всех вирусных респираторных инфекций, сообщил ТАСС заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН

"Если летом вирус убивают ультрафиолет и тепло, то зимой он будет дольше оставаться живым на поверхностях. Поэтому все респираторные вирусы вызывают эпидемии именно зимой, и это, к сожалению, обычное дело", — сказал Нетесов.

По его словам, все вирусы в мире, в том числе и коронавирус сохраняют в лабораториях в условиях холода от минус 20 до минус 70 градусов. "А в чисто бытовых условиях на многих поверхностях, таких как поручни лестниц и перил, ручки дверей, вирус в условиях холода будет жить дольше. Дольше он будет жить и в аэрозоли", — отметил ученый.

Он пояснил, что когда люди берутся за предметы, которыми пользуются другие люди, то зимой на руки с этих предметов переносится намного больше живых вирусных частиц, чем летом и осенью.

"Ну и в выдыхаемом воздухе от инфицированных людей присутствует аэрозоль, содержащий в микрокаплях вирус. На морозе вирус в этом аэрозоле инактивируется намного медленнее, чем летом — из-за пониженной его температуры, а распространяется на намного большие расстояния. Поэтому маски полезны и на улице, если человек идет там среди других людей, которые могут быть инфицированы", — сказал ученый.