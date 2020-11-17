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Роспотребнадзор назвал срок снятия ограничений 

Артём Кульша 1 час назад
Роспотребнадзор назвал срок снятия ограничений
Фото: РИА Новости
Противоэпидемические мероприятия, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будут сохраняться, пока болезнь будет нести угрозу. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
Сегодня состоялся онлайн-симпозиум «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19». Смоленский принял в нем участие. В частности, он заявил, что мероприятия, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, не будут отменены до тех пор, пока инфекция будет угрожать здоровью людей.

«Вакцина не станет спасением, и мы забудем о коронавирусной инфекции», — сообщил замглавы Роспотребнадзора.

В ходе того же мероприятия руководительница Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия занимает 62-е место в мире по уровню заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения и 100-е место по уровню летальности от нее.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 55 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,97 миллиона.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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