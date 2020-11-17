Прощание с Арменом Джигарханяном 

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Церемония прощания с Арменом Джигарханяном прошла в Московском драматическом театре в присутствии родных, друзей и коллег артиста. Об этом сообщает РИА Новости.

В холле театра был установлен портрет Джигарханяна в окружении венков. Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. Звучала музыка, на экране показывали фотографии Джигарханяна.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. Его похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.