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Прощание с Арменом Джигарханяном 

Александр Котлеткин 17 минут назад
Церемония прощания с Арменом Джигарханяном прошла в Московском драматическом театре в присутствии родных, друзей и коллег артиста. Об этом сообщает РИА Новости.
В холле театра был установлен портрет Джигарханяна в окружении венков. Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. Звучала музыка, на экране показывали фотографии Джигарханяна.
Народный артист СССР Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. Его похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.
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Общество , Фото , Армен Джигарханян
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