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Москалькова выступила против клеток в судах 

Газета.Ru 1 час назад
Москалькова выступила против клеток в судах
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила против клеток в судах даже при рассмотрении дел особо опасных преступников. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я на стороне того, чтобы не применять эти конструкции, которые являются унижением для человеческого достоинства, но подойти дифференцированно", — сказала она.

Омбудсмен отметила, что при рассмотрении дела особо опасного преступника необходимо предусмотреть некие возможности для дополнительных гарантий безопасности, присутствующих в процессе.
Ранее министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России проработать вопрос о запрете использования в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.
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Общество , Дмитрий Медведев , Татьяна Москалькова , Минюст РФ , МВД , Минфин
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