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Вакцинация от коронавируса препаратом «Вектора» будет бесплатной 

RT на русском и ещё 11 28 минут назад
Россиянам пообещали бесплатную вакцинацию от COVID-19
Фото: AFP
Произведённая научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина от коронавируса будет бесплатной для всех россиян. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

«Вся вакцина, которая производится в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, будет бесплатна для граждан России, и ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи», — цитирует ТАСС Максютова.

Он отметил, что об экспорте вакцины можно будет говорить только тогда, когда будет запущено масштабное производство с достаточным количеством доз не только для населения России, но и других стран.
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Гендиректор «Вектора» подчеркнул, что у россиян будет возможность выбора вакцины от коронавируса, которой они смогут привиться.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «Вектор» планирует направить часть вакцины от коронавируса в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний.
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Общество , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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