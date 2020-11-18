Россиян предупредили о приходе ледяных дождей 

«18-21 ноября на Европейской территории России ожидаются резкие изменения погоды в связи с перемещением глубокого циклона и его атмосферных фронтов по северо-западу Европы с дальнейшим выходом в акваторию Баренцева моря. Этот процесс будет сопровождаться формированием комплексов неблагоприятных явлений: усилением ветра, осадками в виде снега и мокрого снега, гололедом, местами ледяным дождем, метелями, налипанием мокрого снега», — говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.