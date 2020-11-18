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Россиян предупредили о приходе ледяных дождей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
В регионах европейской части России с 18 по 21 ноября прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, метели, гололед и местами ледяной дождь.

«18-21 ноября на Европейской территории России ожидаются резкие изменения погоды в связи с перемещением глубокого циклона и его атмосферных фронтов по северо-западу Европы с дальнейшим выходом в акваторию Баренцева моря. Этот процесс будет сопровождаться формированием комплексов неблагоприятных явлений: усилением ветра, осадками в виде снега и мокрого снега, гололедом, местами ледяным дождем, метелями, налипанием мокрого снега», — говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

Отмечается, что ухудшение погоды произойдет на фоне переходов температуры воздуха через нулевую отметку и значительных колебаний атмосферного давления.

«В Центральном федеральном округе в четверг, 19 ноября, в северной части региона пройдет снег, ночью местами сильный, мокрый снег, местами ледяной дождь, в отдельных районах ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега», — уточняет пресс-служба.

В связи с погодными условиями власти Москвы порекомендовали водителям быть аккуратнее на дорогах.

«На дорогах гололедица, а вечерние пробки прогнозируем на уровне восьми баллов. Примерно с 22.00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь. Будьте осторожны, держите дистанцию. Если можно в это вечер обойтись без поездок, обойдитесь», — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее синоптики сообщали, что жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачность с прояснениями, возможны мокрый снег и гололедица.
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Общество , Видео , Росгидромет , Правительство Москвы , Москва , Московская область
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