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Новый феномен книги рекордов России попал на видео

Вадим Дроздов
1 час назад
Ольга Юрченко простояла 3 часа на гвоздях и вошла в книгу рекордов России. Женщина однажды попробовала встать на гвозди на одном из тренингов. Ей так понравилось, что она продолжила заниматься гвоздестоянием и вскоре попала в книгу рекордов. Ольга планирует и дальше заниматься этим необычным хобби. Она уверена, что это занятие помогает закалять дух и укрепляет здоровье. Сторонники такой практики уверены, что гвоздестояние - это мощная терапевтическая и психоэмоциональная практика, направленная на преодоление блоков, зажимов в теле и болевого порога. Занятия могут приносить пользу, но до их начала необходимо убедиться в том, что нет противопоказаний.
Общество,Видео,Россия,
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