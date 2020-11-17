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Во Владивостоке овчарка выкормила двух львят

Газета.Ru
2 часа назад
Во Владивостоке немецкая овчарка выкормила двух львят, от которых отказалась мать. Об этом сообщается на странице парка "Белый лев" в Instagram.
Овчарка выкормила двух брошенных матерью львят
Фото: ТАССТАСС
Собака Сандра начала выкармливать львят в сентябре после того, как мать - белая львица Сирона - оставила их и не кормила несколько дней.
"Львятам Сандре и Вектору сегодня исполнилось два месяца. Мы очень рады, что малыши здоровы и хорошо себя чувствуют, что у нас получилось их спасти... Это абсолютно уникально, что новая мама-овчарка Сандра приняла детенышей", - рассказали в парке.
Львята до сих пор находятся с овчаркой. Когда период выкармливания закончится, собака вернется к своим хозяевам.
Руководство зоопарка "Садгород" открыло парк "Белый лев", чтобы крупные звери гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которые не выживут вернуть в дикой природе.
Общество,Владивосток,
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