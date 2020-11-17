Овчарка выкормила двух брошенных матерью львят

Во Владивостоке немецкая овчарка выкормила двух львят, от которых отказалась мать. Об этом сообщается на странице парка "Белый лев" в Instagram.

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Собака Сандра начала выкармливать львят в сентябре после того, как мать - белая львица Сирона - оставила их и не кормила несколько дней.

"Львятам Сандре и Вектору сегодня исполнилось два месяца. Мы очень рады, что малыши здоровы и хорошо себя чувствуют, что у нас получилось их спасти... Это абсолютно уникально, что новая мама-овчарка Сандра приняла детенышей", - рассказали в парке.

Львята до сих пор находятся с овчаркой. Когда период выкармливания закончится, собака вернется к своим хозяевам.