В декабре Госдума рассмотрит новый законопроект фракции ЛДПР — он предполагает, что соцработникам разрешат отказаться от оказания помощи тяжелобольным гражданам до момента, пока те не докажут свою «безопасность» для окружающих. В частности, речь идет о пациентах с инфекционными заболеваниями и серьезными психическими расстройствами. Чиновники рассказали «Газете.Ru», как относятся к данной инициативе, а юрист пояснил, является ли законным такое отношение к тяжелобольным.

Соцработникам хотят разрешить временно отказываться от оказания помощи тяжелобольным гражданам. Речь идет о пациентах с острыми инфекционными заболеваниями, серьезными психическими расстройствами, тяжелой формой туберкулеза и другими болезнями, способными нанести вред сотрудникам соцслужбы.

Соответствующий законопроект опубликовал в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов . Инициатива будет рассмотрена в декабре.

Согласно документу, отказ в предоставлении социальных услуг возможен только при наличии медицинского заключения. В то же время если гражданин получит справку, подтверждающую его «безопасность» для окружающих, предоставление социальных услуг будет возобновлено.

Автор проекта Ярослав Нилов объяснил «Газете.Ru», что такая инициатива не лишает тяжелобольных пациентов государственной помощи.

«Журналисты перевернули все с ног на голову. В законопроекте идет речь лишь о том, что если больной имеет одно из заболеваний, утвержденных Минздравом, ему временно может быть отказано в предоставлении социальных услуг именно при нахождении его дома», — уточнил депутат.

По его словам, в этом случае человека переводят в стационар. «Там его пролечат и потом уже временно приостановленное обслуживание возобновится», — подчеркнул Нилов.

По его словам, данный законопроект не затрагивает онкобольных, как пишут многие СМИ.

«Это журналисты дописали больных раком туда. Но вы сами подумайте, приходит соцработник помыть пол к заразному человеку, и ставит под угрозу свою жизнь и здоровье всех, с кем он будет потом контактировать, когда поедет в общественном транспорте или пойдет на работу», — сказал чиновник.

Он добавил, что о таких изменениях в законодательстве просили сами социальные работники, которые опасаются за свою жизнь.

Нилов отметил, что этот вопрос уже урегулирован для стационаров медицинских учреждений, перечень опасных заболеваний для которых устанавливает Минздрав РФ, а также в некоторых регионах.

«Но учитывая, что это проблема федерального уровня, нами был разработан такой законопроект», — подчеркнул он и добавил, что инициатива появилась еще до пандемии коронавируса.

Председатель комиссии по юридической безопасности МОО Ассоциации юристов России Алексей Гавришев уверен, что данная законодательная инициатива законна и совершенно не ущемляет права больных, а лишь защищает интересы и права социальных работников.

«В свете последних событий, государство уделяет особое внимание вопросу сохранения жизни и здоровья людей, работающих в медицинской и социальной сферах, так как ранее почему-то никто не поднимал вопрос о рисках, с которыми они ежедневно сталкиваются», — сказал адвокат «Газете.Ru».

Кроме того, проект закона не подразумевает полного отказа в помощи нуждающимся, речь идет лишь о временной отсрочке ее оказания на период, пока не минует опасность заражения острыми инфекционными заболеваниями или опасность жизни и здоровья соцработника из-за наличия у больного острого психического расстройства, заметил Гавришев.

правительстве России инициативу поддержали, однако предложили ее доработать. В частности, в кабмине отметили, что законопроект не содержит положений, которые определяют форму и порядок выдачи заключения, на основании которого возможно продолжение оказания соцуслуги больным.

«В целях обеспечения реализации предлагаемых изменений представляется необходимым предусмотреть положение, закрепляющее за федеральным органом исполнительной власти полномочия по определению формы и порядка выдачи такого заключения», — говорится в заявлении правительства РФ.

Депутаты Госдумы, однако, высказали сомнения по поводу инициативы ЛДПР.

«В этом законопроекте есть резон, но если больному человеку некому оказать помощь, мы же не можем его бросить. Миллионы женщин и мужчин в России живут в одиночку. Пришли врачи — посмотрели, вылечили, а кто ему продукты купит?», — задался вопросом глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов.

«Мы защитим соцработников, но кто тогда будет оказывать помощь этим людям? Надо будет тогда создать специальную службу, которая взяла бы на себя социальные функции», — пояснил депутат «Известиям».

Граждане, нуждающиеся в получении соцуслуг на дому или полустационаре требуют особого внимания, отметила в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко

«Отказ же в оказании социальной помощи может стать причиной более тяжелых последствий или сложности в процессе реабилитации», — добавила она.

Тем не менее, по словам сенатора, соцработники не должны подвергаться опасности заражения. Святенко предположила, что соцслужбы могут продолжать оказывать помощь таким больным дистанционно.

Сами же сотрудники социальных организаций поддержали предложение партии ЛДПР.

«Наши соцработники все эти месяцы, не прекращая, оказывали услуги. Некоторые из них заразились, покупая продукты, используя транспорт и так далее. Думаю, их нужно оградить от заражения, так как они могут быть разносчиками инфекций после посещения больного и заражать других пожилых людей и своих коллег», — поделилась с «Известиями» президент Союза социальных педагогов и социальных работников Антонина Дашкина.

Она считает, что лучшим выходом было бы сначала вылечить больных граждан в условиях медучреждения. «Тем более, соцработники не имеют медицинского образования и могут нанести вред как заболевшему, так и окружающим», — заключила собеседница издания.