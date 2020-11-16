Звезду "Интернов" заставляют отдать квартиру в Москве

Как сообщал «Рамблер», 43-летняя Юлия Назаренко-Благая получила широкую известность после исполнения роли старшей медсестры Риты в сериале «Интерны». 20 октября в эфире программы «Прямой эфир» старший сын звезды «Интернов» Николай Назаренко рассказал, что не общался с матерью уже год из-за того, что она якобы состоит в секте. По словам Николая, он отказался верить в то же, что и мать, после чего она лишила его жилплощади. Артиста заявила, что после выхода программы в эфир в отношении нее началась травля, из-за которой она попала в больницу с нервным срывом.