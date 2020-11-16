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Российский театр попросил денег на туалет 

Lenta.ru 1 час назад
Российский театр попросил денег на туалет
Фото: Planeta.ru
Драматический театр в поселке Мотыгино Красноярского края объявил сбор средств на ремонт туалета. Для этой цели активисты попросили у россиян 300 тысяч рублей через платформу «Planeta.ru».
В объявлении работники театра отметили, что на данный момент пользуются старым деревянным туалетом на улице. Ситуацию осложняет отсутствие канализации в поселке, из-за чего уборная не может нормально функционировать, а театр вынужден пользоваться септиками — подземными очистными емкостями. В рамках ремонта сотрудники учреждения хотят увеличить объем резервуара и заменить прогнившие трубы и хомуты. Пока на ремонт удалось собрать более 294 тысяч рублей.
Активисты планируют сделать из театра местный культурный центр и провести там масштабную реставрацию. Сотрудники предполагают, что ремонт туалета станет первым этапом работ. Они также хотят решить проблему с протекающей крышей и гниющими стенами и фундаментом. В театре отмечают, что в помещениях также износилась проводка, из-за чего может возникнуть угроза пожара. Как рассказывают сотрудники учреждения, местная администрация выделяет им средства, но эта сумма покрывает только минимальные расходы. Активисты заявили, что, если соберут на ремонт туалета больше 300 тысяч рублей, то оставшуюся сумму потратят на решение других проблем театра.
Ранее в ноябре жителей села Матвеевка Хабаровского края попросили скинуться на теплый туалет для здания, где располагаются отделение почты, спортивная секция, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека. Проект благоустройства оценили почти в 900 тысяч рублей. Активисты запланировали установить новый туалет до 20 декабря 2020 года, а, чтобы собрать необходимую сумму, развесили в общественных местах села объявления, в которых подробно рассказали о сборе.
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Общество , Почта России , Красноярский Край , Мотыгино
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