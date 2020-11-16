Губернатор Петербурга обратился с призывом к горожанам

«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств», — передает его слова РИА «Новости».