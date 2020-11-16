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Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, «как гречку» 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Губернатор Петербурга обратился с призывом к горожанам
Фото: РИА Новости
Дефицит в Санкт-Петербурге ряда препаратов, которые применяются при лечении коронавируса, связан с повышенным спросом среди населения, поэтому скупать антибиотики не следует, заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств», — передает его слова РИА «Новости».

Беглов пояснил, что Петербургу выделено 203 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома. Они распределены по районам, сейчас идут закупочные процедуры.

«Эпидемия испытывает нас на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме. Организуем новые места для заболевших в стационарах. Нашим резервом остаются мощности госпиталя в Ленэкспо», — добавил губернатор.

Беглов призвал жителей соблюдать меры безопасности, носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, в России за минувшие сутки в России выявили 22 778 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 2039 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Беглов , РИА Новости , Санкт-Петербург
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