«Это доведение до смерти»

Пять пациентов скончались в московской частной клинике только за лето и осень 2020 года — как выяснили следователи, врачи медучреждения не имели необходимых лицензий, а также оказывали помощь с многочисленными нарушениями. Бывшие сотрудники клиники также отмечали проблемы с санитарными условиями и техническим оснащением больницы. Теперь в отношении клиники заведено уголовное дело.

Московский следственный комитет расследует уголовное дело по факту смерти пяти пациентов частной клиники на западе Москвы . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили следователи, речь идет об ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии» на Мичуринском проспекте.

«Частная медицинская клиника оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть пяти пациентов, а также одной женщине вред здоровью средней тяжести. При этом следствием установлено, что у организации не имелось лицензий на виды оказываемых медицинских услуг, троим пациентам», — указано в сообщении СК.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Всем фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

5 ноября две лицензии медучреждения, предлагавшего свои услуги под названием «Первая университетская клиника», были аннулированы по требованию Росздравнадзора . В начале ноября Арбитражный суд постановил, что медучреждение должно приостановить медицинскую деятельность в стационарных условиях и фармацевтическую деятельность одного из двух юридических лиц клиники — а именно, ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии». Второе юрлицо — ООО «Научно-практический центр малоинвазивной хирургии и гинекологии» — имело бессрочную лицензию на оказание амбулаторных медицинских услуг, выданную 7 сентября 2015 года, сообщало издание Vademecum.

Проверку Росздравнадзор запустил после того, как выяснилось, что за лето 2020 года там скончались четыре человека. Всех пациентов в клинику привозила частная скорая помощь. Стационар медучреждения был опечатан 16 августа, 25-го — было подано заявление об аннулировании лицензий «Первой университетской клиники».

«По итогам последней проверки выявлены факты нарушения порядка оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и с острыми нарушениями мозгового кровообращения», — заявляла помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве Елена Баландина.

О нарушениях говорили и сами работники клиники.

«У каждой койки должен быть наркозно-дыхательный аппарат. Не хватает здесь [в палате] одного и еще в манипуляционной — двух», — пояснял «Вести.Ru»один из сотрудников медучреждения.

Также недосчитались и аппаратов ИВЛ в реанимации.

При этом гендиректор медучреждения Анна Сидорова отказывалась признавать вину даже после заключения федерального ведомства. Больше всего ее изумляли претензии к смертям пациентов.

«А вы считаете, это плохая статистика? Если смерть наступила по объективным обстоятельствам, она имела право быть», — возмущалась она.

Истории погибших ранее публиковал портал «Вести.Ru». По данным СМИ, мужчина по имени Николай попал в это учреждение в тяжелом состоянии, пролежал шесть дней в стационаре, а потом «внезапно» скончался.

«После смерти нашему пациенту был один диагноз выставлен — сердечно-сосудистое заболевание, а в итоге, спустя несколько дней, поступил официальный документ, в котором значилось, что пациент умер от отека головного мозга», — объяснял адвокат семьи скончавшегося Денис Еременко.

По итогу родственникам умершего мужчины выставили счет на 500 тыс. рублей.

В жалобах Росздравнадзору также указывалось на психологическое давление, которое врачи оказывали на родственников пациентов, чтобы получить от них деньги. Некоторые суммы даже перечислялись не на расчетный счет учреждения, а на личную банковскую карту одного из сотрудников. Наибольшее зачисление составило более 800 тыс. рублей, отмечали в Росздравнадзоре.

«Мы заплатили около 2,3 млн рублей. Эти деньги с нас взяли за преступную халатность, за безграмотность, за безжалостное отношение к больному человеку», — рассказывала Елена, жена скончавшегося ведущего сотрудника РАН Алексея Платэ.

По ее словам, мужа доставили в клинику с резкими болями в животе. Врачи стали лечить его от отравления, однако умер он, согласно заключению, от оторвавшегося тромба.

«Это было доведение моего мужа до смерти, возможно, непредумышленное, но убийство», — заявляла вдова.

Еще одна москвичка попала в клинику с болями в тазобедренном суставе, однако смерть наступила из-за остановки сердца.

«Прошло 36 часов, 200 тысяч потрачено, никакой толком помощи не было оказано, мама, которая разговаривала и могла передвигаться, просто в лежку. В итоге я узнал, что ее при приеме просто закололи, одели памперс, и все. Человек лежит и спит, а деньги идут», — рассказывал СМИ ее сын Руслан.

Оплата пребывания в станционаре обходилась каждому пациенту в 150 тысяч рублей в сутки. При этом останавливать лечение и переводить людей в более дешевые клиники врачи не позволяли.

«Я подошла к врачу, говорю, мне необходимо забрать маму! У меня нет финансов здесь лежать. Плюс очень далеко. Врач сказал: «Ни в коем случае, вы что? Маме будет хуже, до утра мама не доживет», — жаловалась Алена Чулина.

Ее матери выставили счета за 11 УЗИ, хотя она даже не покидала палату.

О накопившихся проблемах в клинике ранее рассказывали и врачи, успевшие поработать в центре.

«Да, хозяйка-блондинка с ангельским лицом обещает 33 «золотые горы», но как доходит до выплат, пропадает, трубку не берет, если ее вечером удается поймать, обещает на днях во всем разобраться и все по новой. Медсестры приезжие живут на втором этаже, а на работу на первый ходят. Не понятно, куда смотрит СЭС и пожарка», — писала одна из бывших сотрудниц клиники на сайте с отзывами.

Жаловалась и ее экс-коллега: «Итог моей работы — это полное отсутствие зарплаты. Как начислялась зарплата, я не знаю — в глаза не видела бухгалтера и ни за что не расписывалась. Трудового договора оформлено так и не было. А фотография с моим изображением до сих пор размещена на сайте клиники, несмотря на то, что прием в этой клинике не веду».

Кстати, лишившись лицензии, «Первая университетская клиника» не прекратила свою деятельность, а просто сменила название на West, сообщили «Вести.Ru».