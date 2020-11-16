Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Минтруд заявил о росте числа получателей пособий по безработице 

РИА Новости 56 минут назад
В России рекордно выросло число безработных
Фото: РИА Новости
Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов заявил, что в 2020 году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз, но их число понемногу уменьшается.
Он отметил, что в этом году поддержку потерявшим работу удалось обеспечить, несмотря на непростой год.

"Сейчас у нас… в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихонечку это количество уменьшается, но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств", — сказал Кирсанов на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Последние новости
Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти Приемный сын Джигарханяна рассказал об "ужасном совпадении" в его смерти Российские миротворцы в Карабахе прервали полет украинских "ястребов" Российские миротворцы в Карабахе прервали полет украинских "ястребов" Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19 Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19
Общество , Михаил Кирсанов , Минтруд , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
01:06
Появилось видео допроса бойца Яндиева за драку с Харитоновым
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение