В России рекордно выросло число безработных

"Сейчас у нас… в пять раз выросло количество получателей пособий по сравнению с прошлым годом. Сейчас потихонечку это количество уменьшается, но, так сказать, вне зависимости от того, где находится у нас безработный, удалось обеспечивать поддержку и получение необходимых средств", — сказал Кирсанов на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.