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В Ивановской области в моргах закончились места из-за коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
В российском регионе в моргах закончились места
Фото: Газета.Ru
В Ивановской области морги в больницах не справляются с хранением тел пациентов, умерших от коронавируса, заявил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин. Об этом пишет РИА "Новости".

"Нагрузка (на патологоанатомическую службу) существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", — сказал Фокин.

Он уточнил, что многие родственники подолгу не забирают тела, потому что бояться заразиться, из-за этого "снижается и пропускная способность моргов".
В Ивановской области коронавирусом заразились 13 646, выздоровели 9524, скончались 203 пациента. В настоящий момент в больницах находятся 2402 человека, из них 1571 — на койках с кислородом, 67 — на ИВЛ. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.
В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19. По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Общество , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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