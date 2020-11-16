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Школьник из Дзержинска пожаловался Путину на издевательства отца 

Мария Иванова 27 минут назад
Школьник пожаловался Путину на издевательства отца
Фото: depositphotos.com
Десятилетний мальчик из Дзержинска записал видеообращение к Владимиру Путину и рассказал президенту об отце-тиране. Истории ребенка посвятили часть программы «Постскриптум», выпуск опубликован на YouTube.
Мама мальчика умерла пять лет назад. Ребенок остался жить с бабушкой — Верой Мишиной, но через год его забрал отец — Дмитрий Видяев. С тех пор бабушка начала замечать на теле внука синяки и шишки, а один раз он пришел к ней с надорванным ухом. Мальчик признался, что отец его избивает.
После одного из избиений Видяева оштрафовали и ограничили в родительских правах. Мальчика отдали бабушке, она оформила опеку, но отец обжаловал решение суда и забрал сына. Настойчивость отца в «Постскриптуме» объяснили детской пенсией по потере кормильца, которой может распоряжаться отец, и долей в квартире умершей жены.
67-летняя женщина рассказала, что еще два года назад внук попросил ее записать обращение к Путину.

«Дорогой Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, сделай так, чтобы я никогда больше у папы не жил. Папа меня бил ремнем. И вот у меня на этой ноге остался большой шрам», — рассказал мальчик на видео.

Бабушка борется за внука и хочет лишить зятя родительских прав.
Как сообщал «Рамблер», историю Мишиной ранее рассказал канал Russia Today. По ее словам, после жизни с отцом внук начал сильно пугаться и просил не бить его «после малейшей ошибки или неловкого движения».
Мишина утверждает, что зять избил и её, когда она попросила его не трогать внука.

«Он накинулся на меня с кулаками. Поставил мне синяк на руке. Я зафиксировала побои, и его опять оштрафовали по той же статье», — рассказала женщина.

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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Russia Today
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