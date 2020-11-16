Школьник пожаловался Путину на издевательства отца

Десятилетний мальчик из Дзержинска записал видеообращение к Владимиру Путину и рассказал президенту об отце-тиране. Истории ребенка посвятили часть программы «Постскриптум», выпуск опубликован на YouTube.

Мама мальчика умерла пять лет назад. Ребенок остался жить с бабушкой — Верой Мишиной, но через год его забрал отец — Дмитрий Видяев. С тех пор бабушка начала замечать на теле внука синяки и шишки, а один раз он пришел к ней с надорванным ухом. Мальчик признался, что отец его избивает.

После одного из избиений Видяева оштрафовали и ограничили в родительских правах. Мальчика отдали бабушке, она оформила опеку, но отец обжаловал решение суда и забрал сына. Настойчивость отца в «Постскриптуме» объяснили детской пенсией по потере кормильца, которой может распоряжаться отец, и долей в квартире умершей жены.

67-летняя женщина рассказала, что еще два года назад внук попросил ее записать обращение к Путину.

«Дорогой Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, сделай так, чтобы я никогда больше у папы не жил. Папа меня бил ремнем. И вот у меня на этой ноге остался большой шрам», — рассказал мальчик на видео.

Бабушка борется за внука и хочет лишить зятя родительских прав.

Как сообщал «Рамблер», историю Мишиной ранее рассказал канал Russia Today. По ее словам, после жизни с отцом внук начал сильно пугаться и просил не бить его «после малейшей ошибки или неловкого движения».

Мишина утверждает, что зять избил и её, когда она попросила его не трогать внука.