Блогеру с березы предложили ездить в соседнее село

В администрации села рассказали, что проблема со связью существует в деревне из-за лесных массивов, через которые от сотовых вышек плохо доходит сигнал. По словам чиновников, на данный момент у них нет возможности изменить ситуацию и обеспечить село интернетом, поэтому они предлагают «организовать доставку» студента в Путиловскую школу, где есть доступ в сеть. Таким образом студент сможет посещать онлайн-занятия, считают в администрации.