Блогеру с березы предложили ездить в соседнее село

Как сообщает
«Комсомольская правда», в Станкевичи также приезжали представители регионального министерства промышленности
, связи, цифрового и научно-технического развития. Они выяснили, что дом Дудоладова находится в низине, куда почти не доходит сигнал. Специалисты посоветовали блогеру выходить в интернет у центральной дороги, где, по данным экспертов, есть сеть 4G со скоростью 13 мегабит в секунду. Однако студент не оставил совет без внимания и ответил властям в Instagram
. Он заявил, что после общественного резонанса стал обучаться по индивидуальному плану и постарался обратить внимание чиновников на других студентов, оказавшихся в подобной ситуации.